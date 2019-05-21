Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"

Колишній воротар сімферопольської "Таврії" Максим Левицький (виступав за команду у 1992 -1999 роках) розповів, що команда свого часу отримала чималі преміальні за нічию проти донецького "Шахтаря". Гроші футболістам заплатили представники "Динамо".

Це було у сезоні 1997-1998. Тоді "Динамо" боролося з "Шахтарем" за перемогу у чемпіонаті України. Тож для киян була важливим кожна втрата очок "гірниками". Допомогли їм в цьому футболісти "Таврії". За це "динамівці" виплатити премії гравцям сімферопольського клубу. Історію цього розповів воротар "Таврії" Максим Левицький в інтерв’ю Sport Arena.

"Якось "Таврія" зіграла 3:3 із "Шахтарем". Провели чудовий матч, вигравали із різницею в два м’ячі, хоча останні 40 хвилин грали вдесятьох – видалили нашого захисника. У "Таврії" тоді мала місце велика затримка по зарплаті. Але відразу після гри нам дали преміальні. До цього ніколи не роздавали гроші відразу після матчу в роздягальні. І розмір преміальних за мірками "Таврії" був божевільним. Зазвичай платили по 100 або 200 доларів, а тут дали по 600. Ми запитали: "Це і зарплата ще?". Відповіли, що ні, зарплата незабаром теж буде. І тільки через рік з’ясувалося, що гроші передало київське Динамо. Або близькі до киян люди", – розповів Максим Левицький.

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Матч "Таврія" – "Шахтар" відбувся 10 квітня 1998 року. Перший тайм закінчився внічию 1:1. Забили Олександр Гайдаш за "Таврію" та Анатолій Тимощук за "Шахтар". От тільки по перерві "Таврія" була попереду лише в один м’яч, коли Андрій Опарін забив на 48-ій хвилині. Геннадій Орбу зрівняв рахунок на 55-ій хвилині, та Геннадій Кундєнов знову вивів "Таврію" вперед вже за хвилину. На 65-ій хвилині Олег Муравйов отримав червону картку та залишив господарів у меншості. Зрівняти рахунок "Шахтар" зумів на 76-ій хвилині, коли забив Сергій Ковальов.

При цьому вже на початку наступного сезону – через п’ять місяців – 24 вересня 1998 року "Таврія" знову зіграла внічию 3:3. Та цього разу якраз проти київського "Динамо". При цьому кияни вигравали 0:3, але Олексій Осипов оформив хет-трик за 26 хвилин у другому таймі.