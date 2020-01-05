Воротар в Англії допоміг нападнику забити курйозний гол: відео
У Першій лізі Англії, яка є третім за значущістю турніром туманного Альбіону, воротар "Лінкольна" допоміг відзначитися голом "Сандерленду".
"Чорні коти" відкрили рахунок на 19 хвилині завдяки голу Фланагана. А через чотири хвилини господарі подвоїли перевагу.
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Гравці "Лінкольна", мабуть, забули, що грають не в "Манчестер Сіті" і спробували вийти із захисту через короткий пас.
Воротар Джош Вікерс спробував перекинути нападника "Сандерленду", який його активно пресингував.
Однак м'яч потрапив у голову Магуайеру, після чого пролетів уздовж лінії воріт. Там Лінден Гуч виграв верхову дуель та забив гол.
"Сандерленд" зумів виграти поєдинок з рахунком 3:1. Наразі "чорні" коти посідають тільки 9-у сходинку. "Лінкольн" – 16-й.
Сандерленд – Лінкольн відеоогляд матчу