Воротар відбив 5 пенальті у матчі кубка Німеччини та вивів команду у півфінал: відео

У Німеччині зіграли матчі 1/4 фіналу кубка країни. Найбільш неочікуваним став результат матчу між "Саарбрюкеном" та "Фортуною" з Дюссельдорфа. А героєм матчу став воротар Даніель Бац.

Для початку варто відзначити, що "Саарбрюкен" виступає у четвертому за силою дивізіоні Німеччини – Регіональній лізі Південний захід. Там команда на першому місці з можливістю піднятися у Бундеслігу 3.

У матчі 1/4 фіналу команді випало грати проти представника Бундесліги "Фортуни" з Дюссельдорфа.

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Та господарі дали справжній бій іменитим суперникам, а героєм став саме Бац. Ще у першому таймі він відбив небезпечний удар Рувена Хеннінгса. А згодом "Саарбрюкен" вийшов вперед, коли Єніке вдало закінчив швидку контратаку команди.

Коли матч наближався до закінчення за мінімальної переваги господарів, у їх ворота було призначено пенальті. Пробивати пішов Хеннінгс, але програв дуель Бацу – голкіпер зачепив м'яч, а той влучив у штангу.

Та все ж "Фортуні" вдалося зрівняти рахунок у матчі. При цьому за допомогою свого воротаря. Кастенмаєр прийшов на подачу з кутового, пробивав головою після подачі, а Йоргенсен вдало зіграв в цьому моменті, переправивши м'яч у ворота суперників.

В додатковий час голів забито не було, тож справа перейшла до серії післяматчевих пенальті. І тут знову Бац показав свою майстерність у цій справі. Він відбив 4 з 10 ударів та вивів свою команду у півфінал Кубка Німеччини.

Дивіться відео, як Даніель Бац відбив п'ять пенальті у матчі Кубка Німеччини

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like #FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Там суперником команди може стати "Баварія", або переможці пар "Айнтрахт" – "Вердер" чи "Баєр" – "Уніон Берлін".