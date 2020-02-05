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Воротар відбив шайбу "ударом скорпіона" у матчі НХЛ – вражаюче відео

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Антті Раанта / twitter.com/ArizonaCoyotes

Воротар хокейного клубу "Аризона Койотс" Антті Раанта відбив шайбу "ударом скорпіона" під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги проти "Чикаго Блекхоукс".

Епізод стався у третьому періоді за нічийного рахунку 2:2. Брендон Саад, який до цього відзначився двічі, намагався пробити з близької відстані над голкіпером, який в той час вже лежав на животі на льоду. Але Антті Раанта зумів відбити шайбу "ударом скорпіона", піднявши ноги над головою.

Що таке "удар скорпіона" Удар по м'ячу п'ятами в стрибку. Свою назву отримав за схожість з атакою скорпіона, що вражає свою жертву. Зазвичай використовується у футболі. Автором і першим виконавцем цього футбольного прийому вважається колумбійський воротар Рене Ігіта, який відбив м'яч у такий спосіб, який летів у його ворота. Але, здебільшого, в такий спосіб забиваються голи. В Україні в такий спосіб відзначалися гравці "Шахтаря" Матузалем та Попов, півзахисник "Металіста" Хав'єр та гравець "Авангарду" Ульянов.

Оце так: Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео

Коментатор матчу не втримався, вигукнувши "Та ви знущаєтеся з мене?!", побачивши повтор цього епізоду.

Дивіться відео "удару скорпіона" у виконанні голкіпера

Та варто відзначити, що сейв Раанті мало допоміг "Аризоні". У серії булітів команда таки поступилася "Чикаго". Сам голкіпер свого часу два сезони виступав за "Чикаго" – з 2013 до 2015 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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