Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео

В рамках другого дивізіону японського чемпіонату з футболу "Монтедіо Ямагата" грали проти "Ехіме".

Це був би типовий і непримітний матч, якщо гравці "Монтедіо" не створили справжнє диво. Справа в тому, що за півтори хвилини вони забили два м'ячі зі своєї половини поля.

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Першим відзначився Шин Накамура на 61-й хвилині, а через 90 секунд Тацухіро Сакамото теж закинув воротареві за комірець в схожій манері. Поєдинок закінчився з розгромним рахунком 3:0.

Дивіться відео епічних голів із центра поля: