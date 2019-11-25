Воротар забив гол, пробивши з власного штрафного майданчика через усе поле: вражаюче відео

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Антоніо Родрігес забив гол зі своєї половини поля / chivasdecorazon.com.mx

Воротар мексиканського клубу "Чівас" став автором одного з голів своєї команди у ворота суперників. При цьому відзначився голкіпер ударом зі свого штрафного майданчика.

У матчі проти "Веракруза" воротар господарів Антоніо Родрігес пропустив на 19-й хвилині. Та на 67-й хвилині його команда зрівняла рахунок, а на 88-й "Чівас" вийшов вперед.

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Тож коли вже йшов компенсований арбітром час, воротар гостей Хурадо Рока пішов у чужий штрафний майданчик на подачу з кутового. Але йому відзначитися не вдалося. М'яч же потрапив до рук Родрігеса. Він його потужно вибив у бік воріт суперника. Захисник "Веракруза" ще намагався дістатися до м'яча, але йому цього у підкаті зробити не вдалося.

Відео голу воротаря

У підсумку "Чівас" здобув перемогу 3:1. "Веракруз" же залишився на останньому місці у турнірній таблиці чемпіонату Мексики.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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