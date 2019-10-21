Воротар забив неймовірним ударом зі штрафного на 89 хвилині, допомігши команді перемогти: відео

Воротар норвезького клубу Стефан Хагеруп став справжнім героєм матчу. Його команда програвала в гостях, але влучний удар голкіпера зі штрафного все у матчі змінив.

Ключовий епізод матчу стався на 89-й хвилині. Команда Хагерупа програвала 1:0 і отримала право на штрафний. До воріт було метрів 27. Пробивати пішов саме голкіпер. І потужним ударом відправив м'яч над стінкою точно у верхній кут воріт. Його суперник до м'яча не дотягнувся.

До слова: Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео

Bend it like... Hagerup?



This Norwegian keeper couldn't have hit this free-kick any sweeter if he tried pic.twitter.com/j9lHqAJAxl — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 20, 2019

Вже у компенсований час гравці "Улл/Кіса" забили другий гол і вирвали перемогу у матчі проти "Шейда".