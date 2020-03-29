Воротар збірної Бразилії проткнув на полі повітряну кульку. Тепер це мем
На Чемпіонаті світу з футболу під час матчу Бразилії та Швейцарії на поле несподівано вилетіла червона повітряна кулька. Поблизу перебував бразильський голкіпер, який довго не роздумуючи одразу проткнув її бутсою.
Глядачі відразу почали обговорювати як жорстоко воротар обійшовся зі стороннім об'єктом.
Аллісон Бекер безжально розчавив кульку і викинув її залишки.
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Деякі фанати навіть побачили зв'язок між тим, що сталось і прирівняли дану ситуацію з марними спробами футбольного клубу "Ліверпуль" купити бразильського воротаря.
Аллісон Бекер проти Швейцарії та повітряної кульки
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