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Воротар збірної України Лунін різко втратив у ціні

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Андрій Лунін / 24 канал

Воротар збірної України та іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін втратив у ціні. За даними порталу Transfermarkt, ціна на Луніна станом на 20 грудня 2019 року складає 3 мільйони євро.

Влітку ціна на українського воротаря складала 7,5 мільйона євро. Таким чином, Лунін подешевшав на понад 4 мільйони євро.

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Ймовірно, що причина різко здешевлення Луніна криється у відсутності ігрової практики в новому сезоні.

Мадридський "Реал", якому належить контракт Луніна, влітку відправив Андрія в оренду у "Вальядолід".

Свій перший матч за новий клуб Андрій провів тільки 18 грудня. В рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії "Вальядолід" переміг команду "Толоса" з рахунком 3:0.

Іспанські ЗМІ пишуть, що "Реал" хоче розірвати оренду угоду Луніна та підшукати новий клуб, де б воротар отримував постійну ігрову практику.

Ймовірно, що свою кар'єру українець продовжить у другій за значущістю лізі Іспанії Сегунді. У послугах Андрія начебто зацікавлена "Альмерія".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
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