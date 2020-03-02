Воротар зробив сейв руками в центрі поля, але отримав лише жовту картку – відео
За океаном стартував новий сезон MLS. "Атланта Юнайтед" в першому турі приїхала в гості до "Нешвіллу" і обіграла дебютанта з рахунком 2:1. Кіпер Джо Вілліс спіймав м'яч руками в центрі поля і побачив перед собою лише жовту картку.
У компенсований до другого тайму час на полі стався дивний епізод: 31-річний воротар господарів Джо Вілліс виступив в стилі Ноєра та перервав контратаку суперника в центрі поля. Вийшло трохи гірше, ніж у німця: воротар невдало зіграв з першої спроби і скинув м'яч супернику, після удару якого зробив сейв руками. Суддя показав лише жовту картку.
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Відео неймовірного моменту
"Нешвілл" протистояв одній з найсильніших команд ліги – "Атланті Юнайтед". Зазначимо, що це перший сезон "Нешвілла" у MLS.
Відеоогляд матчу
Додамо, що за кожен домашній гол "Нешвілла" фінансова організація Jackson буде жертвувати 100 доларів в благодійний фонд Hands of Nashville.
Наступний домашній матч "Нешвілл" проведе 21 березня проти "Коламбус Крю".
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