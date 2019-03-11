Воротаря збірної України визнали одним із найкращих гравців у Іспанії: фото

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / twitter.com/cdleganes

Український воротар Андрій Лунін, який виступає в Іспанії за "Леганес", потрапив до списку найкращих футболістів за підсумками 27-го туру Ла Ліги.

Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало список з 11 найкращих футболістів.

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Символічна збірна 27-го туру: Лунін ("Леганес"), Коста ("Вільярреал"), Хіменес ("Атлетіко"), Піке ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Гранеро ("Еспаньйол"), Ферран ("Валенсія"), Інуї Такасі ("Алавес"), Рауль Гарсія ("Атлетик"), Мата ("Хетафе"), Бен Йеддер ("Севілья").


Фото: sport.ua

Зазначимо, що Лунін зіграв у матчі проти мадридського "Атлетіко". Хоча команда українця й програла, воротар відбив пенальті й здійснив декілька карколомних сейвів.

Також Лунін отримав найвищу оцінку серед усіх гравців свого клубу в цьому матчі. Whoscored поставив 20-річному Луніну оцінку 7,5.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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