Воротаря збірної України визнали одним із найкращих гравців у Іспанії: фото
Український воротар Андрій Лунін, який виступає в Іспанії за "Леганес", потрапив до списку найкращих футболістів за підсумками 27-го туру Ла Ліги.
Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало список з 11 найкращих футболістів.
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Символічна збірна 27-го туру: Лунін ("Леганес"), Коста ("Вільярреал"), Хіменес ("Атлетіко"), Піке ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Гранеро ("Еспаньйол"), Ферран ("Валенсія"), Інуї Такасі ("Алавес"), Рауль Гарсія ("Атлетик"), Мата ("Хетафе"), Бен Йеддер ("Севілья").
Фото: sport.ua
Зазначимо, що Лунін зіграв у матчі проти мадридського "Атлетіко". Хоча команда українця й програла, воротар відбив пенальті й здійснив декілька карколомних сейвів.
Також Лунін отримав найвищу оцінку серед усіх гравців свого клубу в цьому матчі. Whoscored поставив 20-річному Луніну оцінку 7,5.