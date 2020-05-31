Полтавська "Ворскла" та "Львів" не змогли виявити сильнішого у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги. Команди зіграли в результативну нічию.

Ворскла – Львів 1:1

Голи: Кане, 13 – Шина, 90+4 (п)

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Швидкий гол

Команди не на високих швидкостях розпочали поєдинок, але вже в перші 15 хвилин створили гострі моменти, пише 24 канал.

На 10 хвилині Альваро продерся через центр поля майже до штрафного гостей. Легіонер "Львова" пробив, але зовсім трішки не влучив у ворота.

"Ворскла" відповіла результативно через три хвилини. Господарі провели позиційну атаку і з правого флангу завантажили м'яч у штрафний "Львова".

Передачу не зміг зупинити Пуцлін і м'яч опинився у Кане. Той легко переграв Сарнавського з близької відстані – 1:0.

У середині тайму команди знову обмінялися гострими нагодами. Спершу Степанюк пробив головою після навісу з правого флангу від Скляра. М'яч пролетів над поперечиною.

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Через 4 хвилини Нич звільнився від опіки двох оборонців і пробив по воротах. Різник встиг відреагувати і парирував удар.

Наприкінці тайму Степанюк міг подвоїти перевагу "Ворскли". Після подачі Пердути він влучив ударом головою у поперечину.

Марнування моментів Кулачем

Здавалося, що у другому таймі "Львів" має бути більш зарядженим та спробувати відіграти. Але ініціатива йшла здебільшого від гравців "Ворскли".

Протягом 5 хвилин два прекрасні моменти змарнував Кулач. У двох випадках небезпека біля воріт гостей була після флангових подач з правого флангу.

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На 53 хвилині Кане вивів Кулача на ударну позицію з меж штрафного, але Владислав пробив надто кволо.

А згодом Кулач пробив головою з меж штрафного після "домашньої заготовки". "Львів" урятував Борзенко, який вибив м'яч з лінії воріт.

На 63 хвилині Кулач втретє змарнував чудову нагоду. Знову "Ворскла" пройшла через правий фланг. Васін точно подав на Кулача, але той з близької відстані пробив вище.

На 70 хвилині "Львів" створив свій перший момент у другому таймі. Гості дотепно розіграли штрафний, після якого Борзенко ледь не завдав удару по воротах Різника. Воротар не вимкнувся з боротьби і врятував партнерів.

Львів'яни помітно перехопили ініціативу і затиснули "Ворсклу" на її половині поля. Та зрівняти рахунок гостям не вдавалося.

Кульмінація матчу настала у компенсований час. Бопесо влучив у руку Пуцліна й арбітр призначив спірний пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Шина – 1:1.

Після нічиєї "Ворскла" і "Львів" мають однакову кількість очок – по 22. Відрив від "Карпат, які останні, складає 8 очок.

Ворскла – Львів відеоогляд

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