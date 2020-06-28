28 червня "Ворскла" у Полтаві зіграла з "Олімпіком" у матчі 28 туру УПЛ. Матч закінчився нульовою нічиєю.

Ворскла – Олімпік 0:0

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Господарі більше володіли м'ячем, але рідко доводили атаки до небезпечних моментів. В одному з епізодів Ібрахім Кане не зорієнтувався у штрафному суперника, коли у вигідній ситуації перебував Владислав Кулач.

Ворскла – Олімпік відеоогляд першого тайму

Після перерви "Олімпік" частіше загрожував воротам полтавчан, проте також не зміг забити. Нульова нічия залишила обидві команди в середині другої шістки УПЛ: "Ворскла" йде на третьому, "Олімпік" – на четвертому місці.