"Ворскла" та "Олімпік" розійшлися з нулями у Полтаві: відео
28 червня "Ворскла" у Полтаві зіграла з "Олімпіком" у матчі 28 туру УПЛ. Матч закінчився нульовою нічиєю.
Ворскла – Олімпік 0:0
Дивіться також "Динамо" програло "Десні": відео
Господарі більше володіли м'ячем, але рідко доводили атаки до небезпечних моментів. В одному з епізодів Ібрахім Кане не зорієнтувався у штрафному суперника, коли у вигідній ситуації перебував Владислав Кулач.
Ворскла – Олімпік відеоогляд першого тайму
Після перерви "Олімпік" частіше загрожував воротам полтавчан, проте також не зміг забити. Нульова нічия залишила обидві команди в середині другої шістки УПЛ: "Ворскла" йде на третьому, "Олімпік" – на четвертому місці.
- "Ворскла" набирає 27 очок, в наступному матчі полтавчани зіграють проти "Львова" 3 липня. "Олімпік" набрав на три очки менше, 5 липня команда Ігоря Климовського зіграє проти СК "Дніпро-1".