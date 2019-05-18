Полтавська "Ворскла" у матчі проти "Арсенал-Київ" перервала серію з шести матчів поспіль без перемог вдома. Допоміг полтавській команді у цьому форвард Юрій Коломоєць, який не забивав 29 ігор поспіль.

Ворскла – Арсенал-Київ 2:0

Голи: Коломоєць, 6, Васін, 58

Попри те, що "Ворскла" грала домашній матч, більше часу в атаці провели саме гравці "Арсеналу". Вони 57? володіли м'ячем, завдали 8 ударів (два – у площину) на противагу трьом ударам полтавчан. Два з цих ударів були у площину воріт, і вони стали результативними.

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У першому випадку Коломоєць ще на початку зустрічі зумів переправити м'яч у ворота суперників після прострілу Ребенка. Це перший гол 29-річного форварда з 13 травня 2018 року, коли він забив "Маріуполю" (1:1). Тоді йому теж асистував Ребенок. Після цього протягом 2044 хвилин (29 матчів) він не міг відзначитися.

Відповів на це "Арсенал" моментом Башлая. Гравець пробивав головою, перебуваючи спиною до воріт. Але чудову реакцію продемонстрував Ткаченко, відбивши цей удар. Згодом все той же Ткаченко у стрибку відбив м'яч після удару Танковського.

Другий тайм розпочався з чергового моменту "канонірів". Цього разу Міссі Мезу виходив на ворота суперників, але м'яч влучив у штангу. Тренер "Арсенал-Київ" Ігор Леонов після цього тільки й міг, що схопитися за голову. Адже невдовзі "Ворскла" подвоїла перевагу у рахунку. Скляр, який вийшов на заміну, підхопив м'яч у центрі поля, віддав його на Васіна, і форвард з кута штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт повз голкіпера.

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Як не намагалися футболісти "Арсеналу" хоча б скоротити відставання, нічого у них не вийшло. Ця поразка залишає київську команду у зоні перехідних матчів. "Ворскла" ж гарантовано залишиться в УПЛ на наступний сезон.