"Динамо" розтрощило "Ворсклу" та перервало серію невдач у чемпіонаті України: відео

Київське "Динамо" перервало серію невдач у чемпіонаті України. "Біло-сині" не могли виграти 4 поспіль матчі на внутрішній арені, але у 8-у турі розтрощили полтавську "Ворсклу".

Ворскла – Динамо 0:5

Голи: Циганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Бєсєдін, 46

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Окрилене перемогою у Лізі Європи "Динамо" вирушило в Полтаву виправляти своє турнірне становище в чемпіонаті України. До гри з "Ворсклою" кияни набрали тільки 8 очок, через що бовтаються у середині турнірної таблиці. "Ворскла" не надто вдало стартувала й гра з киянами також була важливою для підопічних Косовського.

Потужний тайм від киян

Зі старту матчу саме "динамівці" володіли ініціативою й дуже швидко втілили її в гол. На 9 хвилині Миколенко на лівому фланзі шикарно обіграв Пердуту й зряче подав на дальню стійку. Циганков легко пробив Каневцеву в ближній кут і відкрив рахунок. Після цього команди обмінялися декількома гострими випадами, але саме підопічні Михайличенка закріпили перевагу.

На 34 хвилині під час кутового габаритний Шабанов розштовхав гравців "Ворскли" й головою вгатив м'яч у сітку воріт "Ворскли". М'яч від Артема пропустив уже Ткаченко, який у воротах замінив травмованого Каневцева. Через декілька хвилин "Динамо" провело третій гол. Бєсєдін "вигриз" м'яч у центрі поля й віддав на Циганков. Той передачею знайшов Де Пену й уругваєць забив красивий гол з-за меж штрафного – 3:0.

Під завісу першого тайму Бєсєдін ледь не зробив рахунок непристойним. Нападник "Динамо" після кутового впритул пробивав по воротах господарів, але Ткаченко здійснив прекрасний сейв.

Ворскла – Динамо відеоогляд першого тайму

Побиття на класі

Відразу по перерві Бєсєдін все ж зробив рахунок непристойним. Артем забив елегантний гол з-за меж штрафного.

Відео голу Бєсєдіна

Полтавцям нічого було втрачати, відтак вони побігли відіграватися. На 59 хвилині Пердута закручував у "дев'ятку", але Бущан кінчиками пальців відбив м'яч. Згодом Баєнко, перебуваючи у штрафному киян, міг відіграти бодай гол, але оборонці "Динамо" не дали йому пробити. За мить Петрович з шести метрів пробив впритул, але вище воріт.

"Динамо" відповіло двома не менш гострими моментами. Спершу Ткаченко відбив дальній удар Сидорчука. А через хвилину Караваєв спокійно міг робити рахунок 5:0. Він "обстукався" з Бєсєдіним та увірвався у штрафний. Олександр вирішив віддати на Миколенка, але Віталій не встиг до м'яча.

Масну крапку в матчі поставив Де Пена. Уругваєць скористався безглуздою помилкою Чеснакова й перекинув воротаря – 5:0.

Наступний матч "Динамо" проведе 25-го вересня проти "Маріуполя". У свою чергу "Ворскла" 27-го вересня зіграє проти "Шахтаря".