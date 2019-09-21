Ворскла – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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Ворскла - Динамо: прогноз на матч 22.09.2019 – чемпіонат України
Ворскла – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України / facebook.com/pg/fcdynamoua

Полтавська "Ворскла" спробує відібрати очки в "Динамо" в рамках 8-го туру УПЛ. Команди зустрінуться у Полтаві у неділю, 22 вересня. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Ворскла – Динамо: прогноз

"Динамо" у Лізі Європи перервало серію з шести матчів без перемог. Кияни мінімально перемогли "Мальме" та в хорошому гуморі підходять до поєдинку з "Ворсклою." "Біло-синім" слід перемагати, щоб піднятися у турнірній таблиці.

"Ворскла" на старті сезону демонструє стриманий футбол під орудою ексдинамівця Віталія Косовського. За сім поєдинків полтавці набрали 7 очок і є міцним горішком для суперників.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері "Динамо", як і в попередніх матчах чемпіонату України, є фаворитом. Та своєю грою "біло-синім" не вдається підтверджувати статус. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" у грі з "Ворсклою" коефіцієнт 1,28.

Полтавці з 2016 року не можуть перемогти "Динамо". Звитягу полтавців у рамках 8-го туру УПЛ експерти оцінили коефіцієнтом 11. Куди більше шансів у господарів здобути нічию. На цей результат фахівці дають коефіцієнт 5,50.

Прогноз Pari Match

"Динамо" вкрай мало забиває у чемпіонаті України. За сім матчів "біло-сині" зуміли забити тільки 10 голів. Коефіцієнт на те, що кияни переможуть і ТБ 2.5 – 2,11. Якщо ж "динамівці" виграють і ТМ 2.5 – 3,35.

"Ворскла" може скористатися слабкістю киян на старті сезону. Букмекери пропонують коефіцієнт 9,30 на те, що команда Косовського не програє і ТБ 2.5. Якщо "Ворскла" не програє і ТМ 2.5 – 4,30.

Прогноз 1xbet

Останні два матчі в Полтаві "Динамо" виграло з однаковим результатом 1:0. Перемогу команди Олексія Михайличенка з таким результатом експерти 1xbet оцінили коефіцієнтом 6.

Востаннє "Ворскла" перемогла "Динамо" вдома у 2012 році. Тоді полтавці також виграли з результатом 1:0. Коефіцієнт на те, що господарі завдадуть киянами поразки 1:0 – 19.

Матч 8-го туру чемпіонату України "Ворскла" – "Динамо" відбудеться у неділю, 22-го вересня. Початок гри о 17:00.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
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