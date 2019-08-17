"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений

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Ворскла – Дніпро-1: огляд і рахунок матчу 17 серпня 2019 – УПЛ
Ворскла – Дніпро-1: результат матчу / facebook.com/sportclubdnipro1

Полтавська "Ворскла" у рідних стінах розділила очки з новачком чемпіонату України "Дніпром-1". Команди зіграли в результативну нічию 1:1.

Ворскла – Дніпро-1 1:1
Голи: Коломоєць, 55 – Чичиков, 50

Вилучення: Кравченко, 90+1 (Дніпро-1)

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У першому таймі між командами велася запекла фізична боротьба, відтак небезпечних моментів було вкрай мало. Уже на старті матчу відкрити рахунок мали шанси гості. Кравченко небезпечно подав у штрафний "Ворскли", Логінов бив головою впритул, але Ткаченко продемонстрував неймовірну реакцію та парирував удар.

Свій момент у першому таймі мали полтавці. На 29 хвилині Коломоєць зробив відмінний закид на лінію штрафного. Петрович пробив сходу в поперечину. Воротар дніпрян вже був поза справами. Більше гострих моментів у першому таймі не було й команди відклали все найцікавіше на другу половину гри.

На старті другого тайму підопічні Дмитра Михайленка вийшли вперед. Пердута грубо помилився, коли не вибив м'яч поблизу власного штрафного. Шаповал прекрасно подав у штрафний, де м'яч у ворота "Ворскли" переправив Чичиков.

Та раділи гості не надто довго. На 55 хвилині Коломоєць відновив паритет. Пердута вирішив виправитися за пропущений гол і віддав прекрасну передачу на форварда. Допоміг Коломойцю Папа Гуйє, який грубо помилився й не зумів зупинити передачу. Коломоєць без проблем переграв Кліщука – 1:1.

Надалі "Ворскла" володіла перевагою, однак не зуміла втілити її в ще один забитий гол. Хоча в компенсований час гості залишилися у меншості. За неспортивну поведінку був вилучений Кравченко. Втім, "Дніпру-1" вдалося відстояти нічийний результат та набрати один заліковий бал.

Наступний матч "Дніпро-1" зіграє вдома проти "Львова". "Ворскла" ж поміряється силами зі ще одним новачком УПЛ – "Колосом".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Дніпро-1 ФК Ворскла
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