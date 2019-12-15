"Ворскла" обіграла "Карпати" у матчі аутсайдерів УПЛ: відео

У матчі між полтавською "Ворсклою" та львівськими "Карпатами" вирішувала доля останнього місця. Команда, яка програвала, йшла на зимову перерву аутсайдером чемпіонату.

Ворскла – Карпати 2:1

Голи: Луїзао, 30, Васін, 42 (пен) – Бойчук, 39

Обидві команди мали по 11 очок перед цим матчем. Та ділили між собою два останні місця. Напередодні "Львів" виграв та відірвався від них на безпечну відстань.

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Першими у матчі відзначилися гості. Пердута навісив мало не від кутового прапорця, і Луїзао виграв боротьбу в суперника, головою пробив під саму штангу. Артим, який зайняв місце у воротах "Карпат" помилився в цьому епізоді.

Та невдовзі "Карпати" зрівняли рахунок. Назарина отримав пас у штрафний майданчик. Всі очікували, що він буде зміщуватися під удар, але півзахисник пішов в іншу сторону та віддав пас на Бойчука. нападник в боротьбі з Кане пробив точно по воротах.

Та за три хвилини "Ворскла" знову була попереду. Після прострілу з флангу Халл у штрафному перервав політ м'яча. Жоден з повторів так і не показав точно, чи зіграв захисник рукою. Арбітр матчу Дедро після деяких роздумів таки призначив пенальті. Його і реалізував Васін.

У другому таймі командам відзначитися не вдалося. А сама гра запам'яталася чималою боротьбою. Команди на двох отримали вісім жовтих карток.

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"Ворскла" перемагає та підіймається на одинадцяте місце. "Карпати" ж на зимову перерву йдуть в статусі аутсайдера чемпіонату.

Відеоогляд матчу Ворскла – Карпати