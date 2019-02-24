Швед оформив хет-трик і допоміг "Карпатам" знищити "Ворсклу": відео

Недільна програма 19 туру чемпіонату України завершувалася у Полтаві матчем між тамтешньою "Ворсклою" та "Карпатами". Гості зі Львова зуміли впевнено перемогти гостинних "ворсклян".

Ворскла – Карпати 0:4

Голи: Ді Франко, 25, Швед, 51 (пен), 55, 90+1

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У першому колі виїзну перемогу вдалося здобути саме полтавцям. Відтак "Карпати", які перебувають на межі із зоною вильоту, їхали в Полтаву по реванш. "Леви" не втрачають надій потрапити в топ-6, звідки можуть посунути все ту ж "Ворсклу".

Перша половина гри минула за невеликої переваги "Карпат". На 25 хвилині гостям вдалося вийти вперед. Ді Франко підібрав м'яч у центрі поля й віддав пас на Гуцуляка. Олексій пробіг лівим флангом і прострілив у штрафний полтавців. М'яч відскочив до Ді Франко й той без проблем переграв Богдана Шуста – 0:1.

До завершення першої половини гри команді Василя Сачка так і не вдалося відігратися. І це не дивно, оскільки полтавці всього один раз серйозно потурбувала воротаря "Карпат".

По перерві львів'янам вдалося закріпити перевагу. Спершу арбітр матчу Костянтин Труханов призначив сумнівний пенальті. Одинадцятиметровий без проблем реалізував Мар'ян Швед, який проводить останній сезон у "Карпатах".

Уже за чотири хвилини все той же Швед поховав надії "Ворскли" на бодай нічию. Мар'ян скористався безглуздими помилками оборонців полтавського клубу й влучним ударом відправив м'яч у сітку – 0:3.

На 66 хвилині "Ворскла" створила перший гострий момент у другому таймі. Артур небезпечно пробив головою після подачі з правого флангу, але на заваді голу став Кучинський, який парирував удар. На 72 хвилині Шехіч завдав потужного удару з-за меж штрафного, однак м'яч влучив у стійку та не залетів у ворота "Карпат". На 75 хвилині пощастило вже "Ворсклі". Кльоц якісно виконав штрафний, але м'яч потрапив у стійку.

На 84 хвилині полтавцям вдалося заробити пенальті. Габелок увірвався у штрафний гостей і був збитий оборонцем "Карпат". До позначки підійшов бразилець Карека й "запустив" м'яч над воротами.

Останній клинець у домовину господарів забив усе той же Швед. Мар'ян познущався з оборонців полтавського клубу та зробив рахунок непристойним – 0:4.

Ворскла – Карпати – відеоогляд матчу

Таким чином "Карпати" впевнено перемогли та набрали 20 очок. Перемога дозволила "левам" піднятися на 9 місце в таблиці й відставання до топ-6 тепер складає сім очок. "Ворскла" з 27 очками в активі продовжує ділити шосте місце з "Десною" та "Маріуполем".

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