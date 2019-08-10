"Ворскла" вирвала перемогу у грі проти "Львова" у матчі з п'ятьма голами: відео

Полтавська "Ворскла" у матчі проти "Львова" у суботу, 10 серпня, першою забила вже на другій хвилині матчу. Але перемогу вирвала аж на сьомій доданій хвилині матчу з пенальті.

Ворскла – Львів 3:2

Голи: Шехіч, 2, 27, Васін, 90+7 (пен) – Бруно, 21, Шина, 60

Вже на старті зустрічі "Ворскла" приголомшила суперників забитим голом. Артур пройшов по флангу та скинув під удар Шехічу. Форвард пробив потужно. Бандура не зумів відбити м'яч, пропустивши його під собою.

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Та "Львів" відповів на цей своїм голом. Правда зробив це аж на 21-й хвилині. Під час атаки Бруно зумів головою переправити м'яч у ворота. А Кравченко у стрибку не зумів дотягнутися до м'яча.

Та нічийним рахунок був не довго. На 27-й хвилині все той же Шехіч знову вивів полтавчан вперед. Він теж забив головою. І як й у випадку з першим голом, результативний пас віддав Артур.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Ворскла – Львів

Вдруге зрівняти рахунок "Львову" вдалося вже у другому таймі. Шина пробив у дальній кут воріт, і голкіпер не дотягнувся до м'яча. Одразу після цього форвард отримав жовту картку, адже зняв свою ігрову футболку. Під нею була майка з написами.

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Відео голу Шини у ворота "Ворскли"

І коли б здавалося, що матч закінчиться в результативну нічию, у ворота "Львова" було призначено пенальті. Все через гру рукою Мартана. Удар на 90+7 хвилині (при тому, що арбітр додав лише 5 хвилин до основного часу) чітко реалізував Васін.

"Ворскла" здобуває першу перемогу у чемпіонаті та перші набрані очки. "Львів" же зазнає другої поразки поспіль. Тепер в обох команди по три очки після трьох турів.