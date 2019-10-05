"Ворскла" перервала серію поразок, вирвавши нічию в "Маріуполя": відео

278 Читать новость на русском
Ворскла – Маріуполь: огляд і рахунок матчу 05.10.2019 – чемпіонат Україн
Ворскла – Маріуполь: результат та відео голів

У суботу, 5 жовтня, у Полтаві було відкрито програму 10-го туру чемпіонату України з футболу. "Ворскла" розійшлася бойовою нічиєю з "Маріуполем".

Ворскла – Маріуполь 1:1
Голи: Васін, 90+2 – Чоботенко, 57

Читайте також: "Динамо" та "Шахтар" входять в топ-25 клубного рейтингу УЄФА

У першому таймі "азовці" володіли ігровою ініціативою і мали декілька гострих моментів біля воріт суперника. Вже на 2-й хвилині матчу Чурко вийшов практично віч-на-віч, але в боротьбі із захисником не влучив як слід по м'ячу, і той став легкою здобиччю голкіпера.

Також на 15-й хвилині Мішньов вийшов на ударну позицію, мав достатньо часу в чужому штрафному – а пробив в район дальнього кутового прапорця.

По перерві "Маріуполь" все ж відкрив рахунок. Після подачі з кутового оборонці "Ворскли" забули про Чоботенка. Той без проблем влучив у кут воріт – 1:0. Полтавці відповіли на 68 хвилині. Коломоєць пробив у дальній, але Гальчук впорався з ударом.

"Ворскла" продовжувала тиснути на ворота гостей та була винагороджена голом у компенсований час. Своє прізвище на табло записав Васін. У компенсований час обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але матч завершився внічию.

Обидві команди перервали серії з поразок. "Ворскла" не здобувала очки чотири матчі поспіль, а "Маріуполь" – два.

Ворскла – Маріуполь відеоогляд першого тайму

 
blog_ava
Білецький влаштував "холодний душ" Порошенку у Шустера
сьогодні
7188
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ворскла УПЛ ФК Маріуполь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боксерка поцілувала суперницю в губи на дуелі поглядів та отримала ляпаса: відео
сьогодні 15:18 Боксерка поцілувала суперницю в губи на дуелі поглядів та отримала ляпаса: відео
Вісент Луїс 1682
Екстренера Усика і Кличка жорстоко побили під час церемонії зважування: відео
сьогодні 12:54 Екстренера Усика і Кличка жорстоко побили під час церемонії зважування: відео
Вісент Луїс 3644
Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
4 жовтня 19:51 Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
Ігор Саджениця 624
Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
4 жовтня 19:35 Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 250
Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
4 жовтня 18:49 Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Вісент Луїс 1730
Новини
Більше новин
Залиште відгук