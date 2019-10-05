"Ворскла" перервала серію поразок, вирвавши нічию в "Маріуполя": відео

У суботу, 5 жовтня, у Полтаві було відкрито програму 10-го туру чемпіонату України з футболу. "Ворскла" розійшлася бойовою нічиєю з "Маріуполем".

Ворскла – Маріуполь 1:1

Голи: Васін, 90+2 – Чоботенко, 57

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У першому таймі "азовці" володіли ігровою ініціативою і мали декілька гострих моментів біля воріт суперника. Вже на 2-й хвилині матчу Чурко вийшов практично віч-на-віч, але в боротьбі із захисником не влучив як слід по м'ячу, і той став легкою здобиччю голкіпера.

Також на 15-й хвилині Мішньов вийшов на ударну позицію, мав достатньо часу в чужому штрафному – а пробив в район дальнього кутового прапорця.

По перерві "Маріуполь" все ж відкрив рахунок. Після подачі з кутового оборонці "Ворскли" забули про Чоботенка. Той без проблем влучив у кут воріт – 1:0. Полтавці відповіли на 68 хвилині. Коломоєць пробив у дальній, але Гальчук впорався з ударом.

"Ворскла" продовжувала тиснути на ворота гостей та була винагороджена голом у компенсований час. Своє прізвище на табло записав Васін. У компенсований час обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але матч завершився внічию.

Обидві команди перервали серії з поразок. "Ворскла" не здобувала очки чотири матчі поспіль, а "Маріуполь" – два.

Ворскла – Маріуполь відеоогляд першого тайму