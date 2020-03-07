"Ворскла" у матчі аутсайдерів УПЛ здолала "Олімпік": відео
"Ворскла" та "Олімпік" зустрілися у матчі 22 тур чемпіонату України. Гра, яка відбулася 7 березня, завершилася перемогою полтавського клубу.
Ворскла – Олімпік 1:0
Гол: Кулач, 63 (пен)
Вилучення: Кравчук, 79
"Ворскла" та "Олімпік" у сезоні 2019/2020 не претендують на високі місця. Обидві команди ведуть пряму боротьбу за виживання. За 21 тур полтавці набрали 17 очок, а донеччани – 18.
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Хід матчу
У першому таймі "Олімпік" володів ініціативою. Підопічні Вісенте Гомеса, хоч і менше володіли м'ячем, але напівмомент "олімпійців" виглядали більш гостро.
Найгостріший момент у першому таймі на 20 хвилині мав Шахаб. Іранець отримав пас на хід та другим дотиком сильно пробив. Голкіпер встиг скластися і парирувати складний удар під опорну ногу.
На цьому моменті футбол у першому таймі закінчився. Команди зосередилися на боротьбі, й напрацювали на 6 жовтих карток.
На старті другого тайму "Ворскла" отримала чудову можливість вийти вперед. Гришко порушив правила у штрафному проти Кулача – пенальті. Удар з позначки вирішив виконати Кулач і відкрив рахунок у грі.
Відео голу Кулача
На 67 хвилині донеччани відповіли гостротою біля воріт Різника. Після небезпечної подачі зі стандарту з правого флангу Різник кулаком у падінні вибив м'яч якнайдалі.
Наприкінці матчу справи "Олімпіка" стали кепськими. Кравчук випадково влетів Якубу бутсою в груди, хоч і не бачив опонента. Друга жовта трансформувалася у червону.
У меншості гості створили гострий момент. Ксьонз безперешкодно пройшов по правому флангу і зряче відпасував у район 11 метрів на Тейшейру, але Максим у падінні пробив низом точно у захисника.
"Ворскла" відстояла перемогу та піднялася у турнірній таблиці. Тепер підопічні Юрія Максимова посідають 9-у сходинку і виграють в останньої команди чемпіонату 8 очок. Як відомо, на дні турнірної таблиці перебувають "Карпати".
"Леви" 8 березня зіграють проти "Львова" й спробують скоротити відставання від "Олімпіка". Наразі між командами різниця у 5 очок.
Турнірна таблиця УПЛ
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