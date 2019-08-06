"Ворскла" орендувала у "Порту" бразильського півзахисника: відео

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Луїзао
Луїзао / ФК "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" орендувала у португальського клубу "Порту" центрального півзахисника Луїзао (Luiz Gustavo Novaes Palhares).

Деталей про термін оренди гравця немає.

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"Цей бразильський талановитий 21-річний гравець привернув увагу скаутів "Порту" своєю неймовірною технікою та баченням поля. І два роки тому вони викупили гравця у команди рідного міста Луїзао – "Сан-Паулу" за 3 мільйони євро. Луїзао, окрім змагань внутрішньої першості Португалії, грав також і на міжнародному рівні – в юнацькій Лізі чемпіонів. У "Ворсклі" також запримітили талант молодого півзахисника і вирішили орендувати гравця в іменитого португальського клубу. "Дракони" погодились на пропозицію, адже мають амбіційні плани стосовно майбутнього Луїзао. Отже, керівники обох клубів погодили трансфер", – йдеться в повідомленні "Ворскли"

Бразилець вже познайомився з командою та проводив своє перше тренування у складі нової команди.

Відео виступів Луїзао за "Порту"

 

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Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Ворскла Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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