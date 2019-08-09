"Ворскла" підписала екс-захисника "Динамо"

24-річний українець грузинського походження Зураб Очігава уклав повноцінний контракт із "Ворсклою" на один рік.

Зураб Очігава покликаний насамперед "зацементувати" захист "Ворскли", адже його рідна позиція – центрбек. Адже влітку "Ворскла" втратила двох захисників^ Ардін Даллку – покинув команду, а Олександр Чижов закінчив кар'єру.

До слова: Трансфери команд УПЛ: офіційно

Зураб Очігава – вихованець київської школи футболу, у ДЮФЛ грав за команду "Лідер" з Петропавловської Борщагівки (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще "Іллічівця", у складі якого і дебютував у Прем’єр-лізі. Після чого були "Динамо", "Олімпік" та "Дніпро-1" (останні два – на правах оренди). І от тепер – "Ворскла".

Виступав за молодіжну збірну України.