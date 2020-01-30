"Ворскла" підписала українського захисника з чемпіонату Туреччини
Полтавська "Ворскла" оголосила про підписання угоди із захисником Євгеном Опанасенком.
Деталі переходу Опанасенка у "Ворсклу" поки не називають. Як і тривалість угоди гравця та полтавського клубу.
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Варто відзначити, що Євгеній Опанасенка розпочинав кар'єру у запорізькому "Металурзі". Згодом у його кар'єрі були одеський "Чорноморець" та луганська "Зоря". Саме з останнім клубом він і виступав у Лізі Європи.
Останні півтора сезони 29-річний футболіст виступав у турецькій Суперлізі за "Коньяспор".
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