"Ворскла" підтримала ініціативу "Нової пошти" щодо боротьби з коронавірусом

Футбольний клуб "Ворскла" вирішив підтримати маніфест, оголошений співзасновником компанії "Нова пошта" Володимиром Поперешнюком.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" прийняла рішення виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання і додаткових матеріалів для лікарень. Представники пообіцяли спрямувати ці кошти на потреби лікарняних закладів Полтави та Полтавської області.

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Ініціативу з виділення коштів підтримали й в "Ворсклі", почесним президентом якого є Костянтин Жеваго. Його група компаній Ferrexpo також за "тісну співпрацю та взаємодопомогу між медичними закладами і бізнесом, аби оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – йдеться в повідомленні на сайті клубу.

"Найближчим часом ФК "Ворскла" та група компаній Ferrexpo виділять значну суму коштів на допомогу медичним закладам Полтавщини", – підсумували у клубі. Однак про яку суму йде мова – поки невідомо.

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16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.

Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.



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