"Ворскла" підтримала ініціативу "Нової пошти" щодо боротьби з коронавірусом
Футбольний клуб "Ворскла" вирішив підтримати маніфест, оголошений співзасновником компанії "Нова пошта" Володимиром Поперешнюком.
Нагадаємо, компанія "Нова пошта" прийняла рішення виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання і додаткових матеріалів для лікарень. Представники пообіцяли спрямувати ці кошти на потреби лікарняних закладів Полтави та Полтавської області.
До слова В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом
Ініціативу з виділення коштів підтримали й в "Ворсклі", почесним президентом якого є Костянтин Жеваго. Його група компаній Ferrexpo також за "тісну співпрацю та взаємодопомогу між медичними закладами і бізнесом, аби оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – йдеться в повідомленні на сайті клубу.
"Найближчим часом ФК "Ворскла" та група компаній Ferrexpo виділять значну суму коштів на допомогу медичним закладам Полтавщини", – підсумували у клубі. Однак про яку суму йде мова – поки невідомо.
Як Україна бореться із коронавірусом
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу