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"Ворскла" підтримала ініціативу "Нової пошти" щодо боротьби з коронавірусом

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ФК "Ворскла" підтримала ініціативу "Нової пошти" / ФК "Ворскла"

Футбольний клуб "Ворскла" вирішив підтримати маніфест, оголошений співзасновником компанії "Нова пошта" Володимиром Поперешнюком.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" прийняла рішення виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання і додаткових матеріалів для лікарень. Представники пообіцяли спрямувати ці кошти на потреби лікарняних закладів Полтави та Полтавської області.

До слова В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом

Ініціативу з виділення коштів підтримали й в "Ворсклі", почесним президентом якого є Костянтин Жеваго. Його група компаній Ferrexpo також за "тісну співпрацю та взаємодопомогу між медичними закладами і бізнесом, аби оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – йдеться в повідомленні на сайті клубу.

"Найближчим часом ФК "Ворскла" та група компаній Ferrexpo виділять значну суму коштів на допомогу медичним закладам Полтавщини", – підсумували у клубі. Однак про яку суму йде мова – поки невідомо.

Як Україна бореться із коронавірусом

  • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
  • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
  • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Як користуватися маскою проти коронавірусу
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Коронавірус в Україні Новини Полтави ФК Ворскла Здоров'я Футбол
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