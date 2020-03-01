24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Ворскла – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

- Читать новость на русском
Ворскла – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ / shakhtar.com

"Ворскла" і "Шахтар" зустрінуться 1-го березня у рамках 20-го туру чемпіонату України. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Ворскли" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Ворскла" – "Шахтар" покаже "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

До теми: Ворскла – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Дивитися онлайн матч "Ворскла" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Ворскла" – "Шахтар" дивіться на сайті Спорт24.

Що зміниться у березні: до Росії за закордонним паспортом, зросте пенсія і подорожчає телефон
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Ворскла
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
29 лютого 12:05 Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео
Софія Кулай
29 лютого 10:17 Непереможна Магучіх: українська легкоатлетка перемогла на своїх сьомих змаганнях поспіль
Софія Кулай
28 лютого 22:46 У боксера прямо під час бою з трусів випав мобільний телефон – кумедне відео
Юрій Семенюк
28 лютого 21:26 Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук