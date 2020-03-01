Ворскла – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

"Ворскла" і "Шахтар" зустрінуться 1-го березня у рамках 20-го туру чемпіонату України. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Ворскли" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Ворскла" – "Шахтар" покаже "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Ворскла" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Результат та відео матчу "Ворскла" – "Шахтар" дивіться на сайті Спорт24.