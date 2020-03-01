"Ворскла" сенсаційно завдала "Шахтарю" першої поразки у чемпіонаті України: відео

1 березня "Ворскла" перемогла "Шахтар" у матчі 20 туру чемпіонату України. Поразка стала першою для "гірників" у рамках сезону 2019/2020.

Ворскла – Шахтар 1:0

Гол: Степанюк, 30

Вилучення: Скляр, 84 (Ворскла)

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28 лютого "Шахтар" провів виснажливий поєдинок у Лізі Європи проти "Бенфіки". Донеччани вирвали нічию у Лісабоні та пробилися в 1/8 фіналу, де зіграють з "Вольфсбургом".

Через гру в єврокубках наставник "гірників" провів ротацію на матч з "Ворсклою". Зокрема, на гру з полтавцями вийшло відразу восьмеро свіжих гравців.

Водночас "Ворскла" мала цілий тиждень, щоб підготуватися до гри. 22 лютого "Ворскла" програла "Динамо" у чемпіонаті України та прагнула реабілітуватися перед фанатами в грі з іншим українським грандом.

Хід матчу

"Ворскла" доволі впевнено розпочала поєдинок. Підопічні Юрія Максимова контролювали м'яч і змусили гостей грати другим номером.

Перший момент у матчі виник на 16 хвилині. Кане чудовим пасом вивів Кулача віч-на-віч з Шевченком. Владиславу вдалося завдати удару, однак воротар парирував удар.

Що цікаво, лінійний арбітр зафіксував офсайд, хоча повтор продемонстрував, що Кулач був у правильному положенні.

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На 29 хвилині "Ворскла" розгорнула гостру атаку правим флангом. Пердута подав у штрафний, однак Скляр не виграв верхову дуель і "гірники" панічно вибили м'яч.

Гол у ворота "Шахтаря" назрівав і "Ворскла" на 30 хвилині таки відкрила рахунок. Алан Патрік забарився у власному штрафному й втратив м'яч після того, як його запресингували Скляр та Кулач.

Після цього Скляр під гострим кутом вийшов віч-на-віч із Шевченком, але віддав пас на Степанюк. Руслан переправив м'яч у ворота з-під Кривцова – 1:0.

Відео голу Степанюка

Свій перший серйозний момент "Шахтар" створив аж на 37 хвилині. Марлос протягнув м'яч до штрафного полтавців та завдав дальнього удару. Різник здійснив прекрасний сейв.

"Ворскла" мала ще одну хорошу нагоду на 42 хвилині. Степанюк, перебуваючи у штрафному "гірників", віддав передачу на Кане, який увірвався до володінь Шевченка.

На щастя для гостей, малійський легіонер "Ворскли" невдало приборкав м'яч, тому удар Кане з гострої позиції виявився неточним. На 45 хвилині дальнім ударом пильність Шевченка перевірив Пуцлін.

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По перерві гострих моментів значно побільшало. На 48 хвилині Кане не зміг реалізувати чергову можливість. Футболіст вийшов віч-на-віч з Шевченком, елегантно обігравши захисника, але пробив повз ворота.

На 52 хвилині екснападник "Шахтаря" Кулач після подачі зі стандарту виграв верхову дуель, але зовсім трішки не влучив. "Шахтар" відповів через 5 хвилин.

Коноплянка у притаманному для себе стилі "хитнув" оборонця і пробив по воротах Різника. Голкіпер "Ворскли" не без проблем парирував удар Євгена.

"Ворскла" відповіла не менш гостро. На 61 хвилині Луізао на правому фланзі проскочив оборонців "Шахтаря" і віддав передачу у штрафний. Степанюку зовсім трішки не вистачило, щоб замкнути простріл.

Пори те, що "Шахтар" володів територіально перевагою, моментів біля воріт Різника не було багато. У "гірників" були відчутні проблеми з конструюванням атак.

На 80 хвилині Кулач втратив стовідсоткову нагоду подвоїти перевагу "Ворскли". Полтавці розіграли чудову комбінацію, у фінальній стадії якої Кане прострілив уздовж воріт "Шахтаря".

Перед Кулачем були порожні ворота, однак Владислав забарився і Хочолава врятував гостей від другого пропущеного голу.

На 84 хвилині "Ворсклу" підвів Скляр. Олександр, маючи у пасиві гірчичник, пішов у жорсткий підкат проти Бондаренка. Друга жовта картка, яка відразу стала червоною і "Ворсклі" майже 10 хвилин довелося протистояти чемпіону України в меншості.

На 89 хвилині нерви не витримали у Додо. Кане у падінні зачепив Додо й підійшов попросити вибачення. Гравець "Шахтаря" відмахнувся, за що отримав жовту картку. Гірчичник отримав і Кане.

У компенсований час Бондаренко пробив потужно й м'яч потрапив у руку Пердути, який перебував у штрафному. Однак арбітр не призначив пенальті, адже рука перебувала у природному положенні.

З арбітром не погодився Дентіньо та помічник Каштру – Даріо Срна. Обидва за надмірні емоції отримали по жовтій картці. Попри фінальну навалу "Шахтар" не встиг відігратися.

"Ворскла" завдала "Шахтарю" першої поразки у сезоні в рамках УПЛ. Безпрограшна серія "Шахтаря" налічувала 48 матчів.

Попри поразку донеччани продовжують очолювати турнірну таблицю. "Ворскла" завдяки перемозі відірвалася від "Карпат", які на останній сходинці.

Турнірна таблиця УПЛ