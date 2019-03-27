"Ворскла" залишилася без головного тренера: хто претендує на цю посаду

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"Ворскла" залишилася без головного тренера
"Ворскла" залишилася без головного тренера

Василь Сачко покинув полтавську "Ворсклу". Наставник подав у відставку. Тож тепер у клубі шукають нового головного тренера. І вже є перші кандидати на цю посаду.

За повідомленням ЗМІ, поки є два кандидати на посаду головного тренера "Ворскли". Перший з них – Роман Санжар. Він з 2012 до 2018 року працював головним тренером донецького "Олімпіка". Але 3 жовтня 2018 року Санжар вирішив подати у відставку, і команду очолив В’ячеслав Шевчук.

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Ще один ймовірний кандидат – наставник молодіжної команди "Шахтаря" Валерій Кривенцов. Хоча сам Кривенцов спростував інформацію про те, що може очолити полтавський клуб.

"На даний момент нічого про це сказати не можу. Не було на цей рахунок ніяких контактів з представниками "Ворскли". У мене скоро буде тренування моєї команди, до неї й готуюся", – розповів Кривенцов у коментарі Sport Arena.

Сачко очолив "Ворсклу" в червні 2013 року. За цей час команда тричі грала в єврокубках, а в минулому сезоні посіла в УПЛ третє місце. Однак у нинішньому сезоні під керівництвом Сачка "Ворскла" не змогла завершити першу частину УПЛ у верхній шістці. У вирішальному матчі команда зіграла внічию з аутсайдером УПЛ "Арсенал-Київ".

Свій наступний матч в рамках української Прем'єр-ліги "Ворскла" проведе 2 квітня у Львові проти "Карпат".

blog_ava
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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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