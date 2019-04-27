"Ворскла" здобула першу перемогу в році, здолавши "Чорноморець": відео

Полтавська "Ворскла" перемогла "Чорноморець" у 26-у турі чемпіонату України з футболу. Матч в Одесі завершився результативною перемогою полтавців.

Чорноморець – Ворскла 1:2

Голи: Вільхамссон, 2 – Васін, 84, Кожухар, 90+2 (авт.)

Нереалізований пенальті: Коваль, 58 (Чорноморець)

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Одеський "Чорноморець" та полтавська "Ворскла" перебувають у складній ситуації. Одесити до цієї гри розміщувалися на дні турнірної таблиці й ризикують покинути елітний дивізіон. У 2019 році "Чорноморець" виграв тільки один матч. У лютому вони перемогли ФК "Львів".

Не кращі справи у "Ворскли", яка хоч і на більш безпечній відстані від зони вильоту, але не може виграти ось уже 7 матчів поспіль. Останній раз полтавці здобували перемогу якраз у протистоянні з "моряками", перемігши їх в Одесі 8-го грудня.

Уже зі стартових хвилин підопічні Ангела Червенкова ринули в атаку. На першій хвилині Норенков завдав потужний удар здалеку, однак голкіпер гостей у стрибку відбив м'яч. Але на другій хвилині одесити таки забили гол. Вільхамссон вдало підставив ногу після дальнього удару, чим застав зненацька Ткаченка. Голкіпер "Ворскли" не встиг відреагувати на зміну траєкторії м'яча – 1:0.

Після забитого голу "Чорноморець" вирішив не збавляти оберти. На восьмій хвилині чергового дальнього удару завдав Морозенко. М'яч падав у нижній кут, але перед самими воротами закрутився і вилетів за лицьову лінію. Після цього протягом декількох хвилин господарі заробили небезпечний штрафний та гостро виконали кутовий. Однак їм забракло точності, щоб подвоїти перевагу.

Після стартової активності "Чорноморець" на деякий час віддав ініціативу "Ворсклі". Однак гостям не вдалося провести жодної змістовної позиційної атаки. "Ворскла" здебільшого тримала м'яч на своїй половині поля. Водночас господарі відповіли небезпечним штрафним. Бабенко чудово подав на Коваля і той тонко пробив головою по воротах Ткаченка. Голкіпер продемонстрував відмінну реакцію і ліквідував загрозу.

Перший справді небезпечний момент у "Ворскли" виник на 40 хвилині. Після виконання стандартного положення м'яч у штрафному одеситів приборкав Шарпар. Він холоднокровно віддав пас на Чеснакова, який зі зручної позиції не зумів влучити у ворота. Останні хвилини першого тайму минули за домінування підопічних Віталія Косовського, однак на гол полтавці так і не награли.

Чорноморець – Ворскла – відео кращих моментів першого тайму

Другу половину матчу більш агресивно розпочала "Ворскла", але саме господарі були ближчі, щоб забити. На 57 хвилині "Ворскла" грубо обрізалася, внаслідок чого "Чорноморцю" вдалося втекти в контратаку. Мусолітін увімкнув швидкість й увірвався у штрафний гостей. Там його збив Ребенок й арбітр призначив сумнівний пенальті. Однак Коваль з позначки не зумів переграти Ткаченка, який впевнено спіймав м'яч.

У середині другого тайму команда Косовського мала ще два небезпечні моменти. Спершу на 69 хвилині Васін надзвичайно небезпечно виконав штрафний, але Кожухар виручив партнерів. А вже за хвилину Коломоєць з близької відстані не поцілив у рамку воріт після кутового. На 79 хвилині воротар "Чорноморця" знову був змушений рятувати партнерів. Після кутового гостро головою пробив Петровіч.

Та "Ворскла" таки свого досягла. Наприкінці матчу гравець "Чорноморця" зіграв рукою у власному штрафному й арбітр призначив пенальті. Васін впевнено реалізував удар з одинадцяти метрів і зрівняв рахунок. Одесити відразу відповіли надзвичайно небезпечним ударом Морозенка, але Ткаченко здійснив черговий сейв. У компенсований час "Ворсклі" вдалося вирвати перемогу. Габелок вистрілив точно в кут воріт Кожухара – 1:2.

Після цього матчу турнірне положення "Ворскли" не змінилося. "Зелено-білі" продовжують утримувати восьме місце. Натомість "Чорноморець" надалі на 11-й сходинці, яка дає право грати перехідний матч з командою Першої ліги, щоб залишитися в УПЛ.

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