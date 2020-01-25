"Ворскла" зіграла у фантастичну нічию, програючи три м'ячі у другому таймі – відео

У контрольному товариському матчі зустрічалися аутсайдери українського і польського чемпіонатів. "Ворсла" зіграла в результативну нічию 3:3 з ЛСК "Лодзь".

Лодзь – Ворскла 3:3

Голи: Ратайчик, 25, Домбровскі, 31, Піруло, 45 – Луїзао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83

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Поляки в першому таймі оформили собі комфортну перевагу завдяки голам Ратайчика, Домбровскі та Піруло.

Однак "Ворскла" зуміла зібратись і відігратись. Камбек розпочав Луїзао, забивши на 62 хвилині. Ще за 7 хвилин Артур скоротив відставання до мінімального, а Ткаченко встановив остаточний рахунок.

Таким чином, "Ворскла" розписала надрезультативну нічию в першому спарингу на зборах. Наступний поєдинок підопічні Юрія Максимова проведуть 27 січня, а суперником стане сербський "Раднік".

Лодзь – Ворскла відео матчу