24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Ворскла" зіграла у фантастичну нічию, програючи три м'ячі у другому таймі – відео

336 Читать новость на русском
Лодзь – Ворскла результат / ФК "Ворскла"

У контрольному товариському матчі зустрічалися аутсайдери українського і польського чемпіонатів. "Ворсла" зіграла в результативну нічию 3:3 з ЛСК "Лодзь".

Лодзь – Ворскла 3:3

Голи: Ратайчик, 25, Домбровскі, 31, Піруло, 45 – Луїзао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83

Читайте також: "Шахтар" виграв перший матч після відпустки

Поляки в першому таймі оформили собі комфортну перевагу завдяки голам Ратайчика, Домбровскі та Піруло.

Однак "Ворскла" зуміла зібратись і відігратись. Камбек розпочав Луїзао, забивши на 62 хвилині. Ще за 7 хвилин Артур скоротив відставання до мінімального, а Ткаченко встановив остаточний рахунок.

Таким чином, "Ворскла" розписала надрезультативну нічию в першому спарингу на зборах. Наступний поєдинок підопічні Юрія Максимова проведуть 27 січня, а суперником стане сербський "Раднік".

Лодзь – Ворскла відео матчу

 

У Києві кур'єр Glovo помер за загадкових обставин
сьогодні
7577
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
Юрій Семенюк 291
сьогодні 16:10 Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років
Юрій Семенюк 148
сьогодні 15:47 В Росії хокейний тренер побив ключкою 10-річного хлопчика – відео інциденту
Юрій Семенюк 695
24 січня 20:01 Українець Селезньов забив у 4 матчі поспіль за "Бурсаспор" та отримав червону картку: відео
Юрій Семенюк 956
24 січня 19:33 Жану Беленюку – 29: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
Вісент Луїс 1547
Новини
Більше новин
Залиште відгук