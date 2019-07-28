"Зоря" забила перший гол в чемпіонаті України вже на третій хвилині матчу: відео

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Ворскла – Зоря рахунок і відео голів матчу 28.07.2019 УПЛ
Ворскла – Зоря результат матчу / ФК "Ворскла"

Першим матчем у новому сезоні УПЛ стала гра між полтавською "Ворсклою" та луганською "Зорею". Гості вийшли вперед вже на третій хвилині зустрічі.

Автором першого голу в УПЛ сезону 2019/2020 став півзахисник "Зорі" Богдан Лєднєв. Він отримав пас від Кочергіна у штрафний майданчик, обробив його та пробив низом у дальній кут. Воротар "Ворскли" Ткаченко зачепив м'яч, але удар був такої сили, що той залетів за лінію воріт.

Відео голу Лєднєва у ворота "Ворскли"

Господарі теж мали нагоди зрівняти рахунок. Особливо було небезпечно після ударі зі штрафного, який полтавчани заробили після помилки воротаря Шевченка та захисника Вернидуба. Останній навіть отримав жовту картку за зрив атаки. Але голкіпер впорався з ударом.

Після першого тайму "Зоря" перемагає 1:0.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Ворскла
Джерело: 24 канал
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