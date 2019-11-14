"Ворскла" звільнила Віталія Косовського з посади головного тренера команди

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Віталій Косовський
Віталій Косовський / ФК "Ворскла"

Керівництво полтавської "Ворскли" вирішило звільнити Віталія Косовського з посади головного тренера команди.

Як йдеться на сайті клубу, про це рішення керівництва стало відомо після завершення вечірнього тренувального заняття команди на НТБ в Марках.

При цьому Віталій Косовський та його помічники залишаються працювати в структурі "біло-зелених".

Інформацію про новий тренерський штаб головної команди ворсклян оприлюднять найближчим часом.

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Варто зазначити, що у цьому сезоні "Ворскла" йде на останньому місці у турнірній таблиці. Після 13 тури команда здобула лише дві перемоги та ще двічі зіграла внічию. Наступний матч команда проведе 23 листопада на виїзді проти "Дніпро-1".

Варто нагадати, що Віталій Косовський у січні 2019 року очолив молодіжний склад "Ворскли". Однак вже 28 березня він був представлений як виконуючий обов'язки головного тренера основної команди. Влітку приставку "в.о" прибрали, і Косовський продовжив роботу як повноцінний наставник команди.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ворскла
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