"Лестер" і "Вотфорд" розписали результативну нічию в стартовому матчі суботньої програми 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Вотфорд – Лестер 1:1

Голи: Доусон, 90+3 – Чілвел, 90

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Довгий час "лисиці" не могли як слід потривожити Бена Фостера, але другий їх удар в створ на 90-й хвилині став гольовим. Розкішний удар вдався Бену Чілвелу.

Відео голу Чілвела

"Шершні" прагнули відігратись і одразу на 93-й їм це вдалось. Навіс у штрафний з кутового неймовірним ударом через себе замкнув Доусон, вирвавши нічию для своєї команди.

Відео голу Доусона