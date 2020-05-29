Вперед на "Динамо": лідер "Шахтаря" повернувся після моторошної травми

Гравець "Шахтаря" Микола Матвієнко, ймовірно, зможе зіграти проти "Динамо" 31 травня у рамках чемпіонату України. Футболіст пропустив декілька тренувань через моторошну травму.

Матвієнко зіграє з "Динамо"

Як повідомляє "Шахтар", 28 травня команда провела годинну сесію, спрямовану на відпрацювання позиційних дій в атаці і обороні.

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Захисник Микола Матвієнко, який не грав у спарингу з ФК "Оболонь-Бровар", повернувся у загальну групу.

Повернення Матвієнка дуже вчасне, адже в таборі "гірників" перед матчем з "Динамо" травмувався і Валерій Бондарь.

Таким чином, серед номінальних центральних оборонців у "Шахтарі" залишалися тільки Сергій Кривцов та Давід Хочолава.

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 31-го травня, на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.

Як травмувався Матвієнко