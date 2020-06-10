Гравці сербського клубу "Бораца" вирішили влаштувати голодування. Спортсмени обурені рішенням керівництва.

Про це повідомив голова профспілки сербських футболістів Мірко Поледіца у своєму Twitter.

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Зрада керівництва

Клуб був розформований через фінансові проблеми, тому у керівництва залишилися чималі борги перед гравцями та персоналом.

Prvi u svetskoj istoriji štrajk glađu profesionalnih fudbalera počinje za 15 minuta... pic.twitter.com/UO9IwCacN4 — Mirko Poledica (@MikiP78) June 8, 2020

Розв'язувати ці проблеми колишнє керівництво клубу не збиралось. Вони придбали маловідомий клуб "Прово", перейменували його в "Борац 1926", а всі нагадування про заборгованість ігнорували.

Футболісти не захотіли погоджуватись зі зрадою збоку керівництва та вже другу добу протестують. Не дарма, назва клубу "Борац" перекладається, як боєць. Спортсмени сповна відповідають назві їх команди.

Справа вже дійшла до публічного оголошення голодування. Як повідомив голова профспілки, поліції та прокуратурі було наказано не діяти у цій справі.

Додамо, що на ситуацію вже відреагував хавбек МЮ Неманья Матіч, який підтримав земляків у боротьбі за несправедливість. Футболіст виклав слова підтримки у сторіс в Instagram.

На думку Мірко Поледіца, така ситуація може привести до великого футбольного перевороту у Сербії.