Вперше не зміг дивитися пенальті: тренер "Шахтаря" про вирішальний момент матчу з "Динамо"

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував вирішальний момент матчу проти "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів. У компенсований час арбітр призначив пенальті у ворота хорватів.

На 5-й компенсованій хвилині Теофіль-Катрін ліктем вдарив Андрія Пятова у штрафному майданчику й арбітр призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Тете й вирвав для "Шахтаря" нічию 3:3.

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Коли арбітр побіг дивитися відеоповтор, ми вже мали інформацію, що це справді пенальті на Пятові. Якщо за Тайсоном були певні сумніви, чи був дотик, то щодо Пятова ми були впевнені. Тайсон і Тете між собою вирішили, хто пробиватиме.



Це двоє гравців, які відповідають за пенальті та виконують їх чудово. Тете продемонстрував величезну впевненість, пробив, і, як бачимо, в нього вийшло. Я, відверто кажучи, вперше у своєму житті просто не зміг дивитися пенальті,

– цитує Каштру сайт "гірників".

Після 4 турів у групі C "Шахтар" має у своєму активі 5 очок та посідає другу сходинку. Стільки ж балів набрало "Динамо", але "гірники" випереджають хорватів за додатковими показниками.

Наступну гру в Лізі чемпіонів донеччани проведуть 26 листопада в Англії проти "Манчестер Сіті".

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