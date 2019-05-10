Вперше в історії Ліги чемпіонів та Ліги Європи у фіналі зіграють чотири команди з однієї країни

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"Ліверпуль" та "Тоттенхем" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів
"Ліверпуль" та "Тоттенхем" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

І Лігу чемпіонів, і Лігу Європи виграє команда з Англії. Щодо останнього турніру, то трофей розіграють клуби з одного міста – Англії. Це вперше в історії єврокубків.

Нагадаємо, перед тим у фінал Ліги чемпіонів вийшли "Ліверпуль" та "Тоттенхем". А після цього фіналістами ліги Європи стали "Арсенал" та "Челсі". Три з чотирьох клубів представляють Лондон.

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Це вперше з 2008 року у фіналі Ліги чемпіонів зіграють дві англійські команди. Тоді 21 травня на московському стадіоні "Лужнікі" зіграли "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Матч закінчився внічию 1:1 (забивали Роналду за МЮ та Лемпард за "Челсі"), а у серії пенальті перемогу здобув "Манчестер Юнайтед".

Щодо Ліги Європи (чи її попередника Кубка УЄФА), то востаннє два англійські клуби там грали ще у сезоні 1971-1972. Тоді трофей між собою розіграли "Тоттенхем" та "Вулверхемптон". Це був перший розіграш Кубка УЄФА, і тоді фінал складався з двох матчів. У першому "Тоттенхем" переміг на виїзді 2:1, а вдома "шпори" зіграли внічию 1:1.

Варто зазначити, що "Арсеналу" більше потрібна перемога у фіналі Ліги Європи. Адже вона гарантує потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів, куди команда поки не пробилася за підсумками чемпіонату Англії. Натомість "Челсі" вже гарантував собі участь в ЛЧ наступного сезону.

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Під питанням й участь "Тоттенхема" у Лізі чемпіонів наступного сезону. Команда поки посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, але може пропустити поперед себе той же "Арсенал", якщо "каноніри" на виїзді обіграють "Бернлі", а "шпори" поступляться вдома "Евертону". Усі матчі чемпіонату Англії відбудуться у неділю, 12 травня, в один час – о 17:00.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано". За три дні до того, 29 травня, у Баку розіграють фінал Ліги Європи.

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Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Ліга Європи ФК Ліверпуль Челсі Тоттенхем Арсенал Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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