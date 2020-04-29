Вперше в історії: у календар Кубка світу з біатлону додали новий етап

Міжнародний союз біатлоністів оголосив розклад змагань Кубка світу на майбутній сезон 2020/2021.

Перший етап сезону-2020/2021 відбудеться в Контіолахті (Фінляндія) з 28-го по 29 листопада. При цьому генсекретар IBU Ніклас Карлссон не виключив, що в календарі можуть відбутися зміни через епідеміологічну обстановку, повідомляє сайт організації.

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У порівнянні з минулим роком в програму змагань додався ще один етап – тепер їх 10, а не 9. Вперше в історії біатлоністи виступлять в Пекіні (Китай), де з 26 лютого по 1 березня 2021 року пройдуть тестові змагання перед Олімпіадою-2022.

Повний розклад біатлонного сезону 2020/2021:

Контіолахті – 28-29 листопада

Естерсунд (Швеція) – 3-6 грудня

Хохфільцен (Австрія) – 11-13 грудня

Ансі (Франція) – 17-20 грудня

Обергоф (Німеччина) – 7-10 січня 2021 року

Рупольдинг (Німеччина) – 13-17 січня

Антхольц (Італія) – 21-24 січня

Пекін (Китай) – 26 лютого - 1 березня

Нове-Мєсто (Чехія) – 11-14 березня

Хоменколлен (Норвегія) – 18-21 березня

Чемпіонат світу відбудеться в Поклюці (Словенія) з 10-го по 21 лютого 2021 року.

Сезон-2019/20 був достроково завершений через пандемію коронавірусу.

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