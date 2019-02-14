Вперше за 5 років російський футболіст перейшов до українського клубу
28-річний нападник Василь Павлов офіційно перейшов до одеського "Чорноморця". Перехід став знаковим, оскільки гравець став першим за п'ять років росіянином, який переїхав до української ліги.
У команді "моряків" центрфорвард виступатиме під 24-м номером.
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Наразі умови угоди не розголошуються. Останньою командою росіянина був латвійський "Вентспілс". За латвійців Павлов провів 19 ігор, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі. У єврокубкових турнірах провів 13 матчів, забив 3 голи.
Нападник грав за "Юніт" Самара, "Академія" Тольятті, "Крила Рад" Самара, "Рубін-2" Казань, ФК "Хімкі", "Торпедо" Армавір, "Зоркий" Красногорськ – все Росія. Також захищав кольори "Дачії" (Кишинів, Молдова), "Бранна" (Берген, Норвегія), "Тетексу" (Тетово, Македонія).