Впевнена гра Леня не допомогла "Атланті" перемогти "Орландо": відео

Український центровий Олексій Лень не допоміг "Атланті" перемогти у матчі проти "Орландо". 13 набраних очок українця не вистачило для цього.

Лень розпочав гру на лаві запасних. І загалом провів у матчі трохи більше ніж 24 хвилин. За цей час він реалізував п’ять з восьми кидків (один з трьох – з-за дуги, та два влучні штрафні). Також на його рахунку одна передача та три підбирання. А його РЕ склала+2.

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"Атланта" ж програла на виїзді "Орландо". Ключовим у матчі стала друга чверть, на початку якої господарям вдався ривок +8. Хоча у четвертій чверті "Атланта" і була близька до того, щоб виграти цей матч. Але підібратися ближче, чим на відстань у п’ять очок до суперників, їм так і не вдалося.