Вражаючий рекорд: словенець проплив найбільші річки світу
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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – 52-річний словенець Мартін Штрел став першим, хто проплив вздовж найбільшої повноводної річки у світі – Амазонки. Чоловік за 66 днів подолав дистанцію у 5265 кілометрів. Крім цього, рекордсмен може похвалитися тим, що проплив Дунай, Янцзи та Міссісіпі.
Також у випуску:
Snowmobile Race, або перегони на снігоходах – ефектне, захопливе та дуже гучне заняття. Спортсмени змагаються за звання чемпіона, долаючи трасу з різкими поворотами та високими трамплінами. Швидкість снігохода може сягати до 150 кілометрів за годину.
Відео програми "Спорт навиворіт" про неймовірну витривалість та приголомшливі трюки на снігоходах
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