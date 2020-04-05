Вражаючий рекорд: словенець проплив найбільші річки світу

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – 52-річний словенець Мартін Штрел став першим, хто проплив вздовж найбільшої повноводної річки у світі – Амазонки. Чоловік за 66 днів подолав дистанцію у 5265 кілометрів. Крім цього, рекордсмен може похвалитися тим, що проплив Дунай, Янцзи та Міссісіпі.

Також у випуску:

Snowmobile Race, або перегони на снігоходах – ефектне, захопливе та дуже гучне заняття. Спортсмени змагаються за звання чемпіона, долаючи трасу з різкими поворотами та високими трамплінами. Швидкість снігохода може сягати до 150 кілометрів за годину.

Відео програми "Спорт навиворіт" про неймовірну витривалість та приголомшливі трюки на снігоходах