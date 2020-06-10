Вродлива Юлія Левченко зачарувала гарячим фото
Українська легкоатлетка Юлія Левченко вражає своєю красою та не забуває ділитись нею із іншими. Спортсменка щиро радіє спекотній літній погоді.
22-річна українська стрибунка у висоту поділилась світлиною із вболівальниками у Instagram. Таке фото дівчини викликало неабияку увагу зі сторони вболівальників спортсменки.
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Додамо, що дівчина вже повернулась до тренувань на стадіоні.
Доброго ранку. Спекотний та хороший ранок. Звикаю до такої температури,
– підписала спортсменка.
Досягнення Юлії Левченко
- Юлія Левченко визнана кращою легкоатлеткою 2017 року за опитуваннями серед членів Ради Федерації легкої атлетики України, представників ЗМІ та вболівальників.
- Українка є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
- Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
- Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.
- Бронзова призерка у стрибка у висоту (2017). Також бронзу здобула на чемпіонаті світу серед юніорів у 2016 році.
- Дворазова чемпіонка Європи серед молоді.