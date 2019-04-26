Вродливі та небезпечні: топ українських спортсменок, які можуть за себе постояти

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – українські жінки найвродливіші у світі. Але це не єдине, чим вони можуть похвалитися, адже українки щороку досягають висот ще й на спортивному Олімпі. Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Діана Шестак довели, що можна бути тендітною та сильною водночас.

Також у випуску: Як на світ з'явилася одна з найпопулярніших ігор в США – фрісбі.