Вродливі та небезпечні: топ українських спортсменок, які можуть за себе постояти
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – українські жінки найвродливіші у світі. Але це не єдине, чим вони можуть похвалитися, адже українки щороку досягають висот ще й на спортивному Олімпі. Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Діана Шестак довели, що можна бути тендітною та сильною водночас.
Також у випуску:
Як на світ з'явилася одна з найпопулярніших ігор в США – фрісбі.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі