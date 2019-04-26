Вродливі та небезпечні: топ українських спортсменок, які можуть за себе постояти

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – українські жінки найвродливіші у світі. Але це не єдине, чим вони можуть похвалитися, адже українки щороку досягають висот ще й на спортивному Олімпі. Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Діана Шестак довели, що можна бути тендітною та сильною водночас.

Також у випуску:

Як на світ з'явилася одна з найпопулярніших ігор в США – фрісбі. 

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Теги: Новини України Спорт Карате
Джерело: 24 канал
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