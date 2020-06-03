1 червня білоруський нападник Кирило Кириленко покинув львівські "Карпати". Сторони припинили дію контракту взаємною згодою.

Кирило Кириленко прокоментував свій відхід з львівського клубу. Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

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У першу чергу скажу, що поїхав з команди не з футбольних причин. У цьому плані все добре. Я повернувся в клуб після того, як чемпіонат вирішили відновити, тренувався, готувався до матчів. Але те, що зараз діється в світі, я маю на увазі пандемію, внесло певні корективи в життя, в кар'єру, в тому числі мою. Я вирішив, що мені життя все-таки дорожче, ніж кар'єра. Не хочеться ризикувати, а краще побути в безпеці, з сім'єю. У підсумку, як бачу, це рішення правильне.

"Все це заходило дуже далеко, я вже банально не міг тренуватися, не думаючи про це. Все було дивно, нестабільно, тому прийняв рішення покинути "Карпати", – розповів білорус.

Кирило Кириленко в "Карпатах"

Кириленко провів неповний рік у складі "левів". Нападник п'ять разів виходив на поле у матчах "Карпат".

Футболіст подякував партнерам та вболівальникам за час, проведений у львівському клубі.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" вирішили піти на двотижневий карантин.

Євген Дикий заявив, що якщо після карантину повторний тест футболістів знову буде позитивний – це позаштатна ситуація.