Все одно ми колись помиримося з Росією, – глава федерації біатлону України

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак поділився думкою щодо вживання допінгу російськими спортсменами. Спортсмени з багатьох країн часто говорять про допінг у Росії. Натомість Україна зайняла нейтральну позицію.

Бринзак переконує, що в Росії не тільки погані люди, а також є нормальні спортсмени та вболівальники, які підтримують українців.

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Моя позиція така: в Росії не тільки погані і негативні люди. Я не за це. Є і спортсмени нормальні, яких ми знаємо і спілкуємося. Коли приїжджаємо в Контіолахті, там багато російських уболівальників, які щиро підтримують наших біатлоністів.



У нас підтримують ідею, що ми повинні освистувати й гнобити росіян. Але якщо вони нормальні люди, то чому це потрібно робити? Все одно ми колись помиримося і будемо мирно жити,

– розповів Бринзак в інтерв'ю Tribunа.com.

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Водночас президент федерації біатлону впевнений, що в Росії є проблеми з допінгом, як і в Україні.

Звісно є. Це ніхто не приховує. І у нас був, хоч і не на офіційному рівні. Той же Сергій (Спорт, – 24) Седнєв сам порушив антидопінгові правила, коли побачив, що результати у нього падають. З проблемами Росії з допінгом нехай розбираються фахівці. Якщо її визнають винною, то тоді й покарають,

– резюмував Бринзак.

Також він навів як приклад Ольгу Абрамову, яку звинуватили у вживанні допінгу, однак вона виграла суд.

Ми бачили, що вона порушувала антидопінгові правила – найняли адвокатів на свої гроші, які виграли для нас суд. Їй зняли звинувачення в допінгу, це перший випадок, коли в біатлоні таке хтось зумів зробити. У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів,

– додав глава ФБУ.

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Новий біатлонний сезон розпочнеться у суботу, 30 листопада, у шведському Естерсунді. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.