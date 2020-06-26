Головний тренер львівських "Карпат" Роман Санжар вважає, що така суттєва перерва може сильно вплинути на психологічни стан "левів". Команда готується до матчу зі "Львовом"

Наставник занепокоєний тим, що команді буде складно протистояти у матчах із суперниками, які вже набрали хороший хід, пише Footboom.

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Хвилювання Санжара

За його словами, багато футболістів перехворіли, тому це все вплинуло на команду. "Леви" готові були розпочати свої матчі ще минулого туру, але у донецького "Олімпіка" зафіксували позитивні тести на коронавірус.

Наші суперники давно грають, набрали хороший хід. Ми ж дивимося футбол тільки по телевізору. Думаю, що це тисне на футболістів,

– заявив Санжар.

"Карпати" також зазнали кадрових втрат. Команду вже покинули люксембурзькі легіонери Мартінс та Халл, також вже команді не допоможуть Діеє, Назарина та Кіріленко.

Санжар зазначає, що складно тримати тонус футболістів без офіційних ігор. тому все покаже гра. Команда вже готується до львівського дербі з "Львовом", яке відбуватиметься у Луцьку.