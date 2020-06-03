Головний тренер "Карпат" Роман Санжар прокоментував спалах коронавірусу всередині команди. Зокрема, фахівець розповів про вплив інфекції на тренувальний процес.

В "Карпатах" повідомили, що клуб отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування, які футболісти здали напередодні. Загалом тестування пройшли 65 осіб. Слова Санжара цитує "Футбол NEWS".

Читайте також Чи скасують матчі УПЛ через спалах COVID-19 у "Карпатах" – офіційна відповідь

Така подія в клубі відбулася – багато хлопців захворіли, співробітників клубу. Тому як тут себе можеш відчувати – звичайно, це неприємна новина. Настрій не дуже хороший, всі шоковані цими даними. Ніхто не очікував, що може бути така кількість. Симптомів ні у кого не було взагалі. Коли ми тренувалися, у всіх міряли температуру. Ніяких симптомів не було.



Поки команда не тренується взагалі, вона на ізоляції. Ніякого тренувального процесу немає, навіть індивідуального, тому що у когось є можливість тренуватися, а у когось – ні. Тому ми індивідуальний процес навіть не починали,

– пояснив Санжар.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" вирішили піти на двотижневий карантин.

Євген Дикий заявив, що якщо після карантину повторний тест футболістів знову буде позитивний – це позаштатна ситуація.