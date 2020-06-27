Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) жорстко розкритикував рейтинг найкращих напівсередньоваговиків усіх часів. Він вважає, що ці списки складають некомпетентні люди.

Свою думку Мейвезер розповів у коментарі для YouTube-каналу Fight Hype.

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Недолугі експерти

За словами боксера, одного разу йому скинули такий рейтинг найкращих напівсередньоваговиків усіх часів. Експерти поставили Шугара Рея Леонарда на перше місце. Боксер обурено відповів, мовляв, як можна його було поставити на вершину, якщо він програв легковаговику Роберто Дюрану.

Також Флойд згадав за його бій із Маркесом, який відбувався у проміжній вазі. Але той же Маркес нокаутував третього номера у рейтингу – Менні Пакьяо. Боксер вважає, що так вони намагалися сказати, що насправді Хуан Маркес був занадто слабкий для американця.

Всі ці рейтинги в наш час – це божевілля. Якщо ти – експерт, то зроби домашнє завдання перед тим, як говорити на певні теми в боксі,

– заявив Мейвезер.