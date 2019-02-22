Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива

Львівська каратистка Катерина Крива стала срібною призеркою другого етапу Прем’єр Ліги, що відбувся 15-17 лютого в Дубаї. На цьому етапі взяли участь 737 спортсменів з 86 країн. Спортсменка розповіла про початок сезону, несподіванки від суперниць, суддівство та бої з "тінню".

Катерина на шляху до фіналу здолала суперниць з Італії (2:2), Франції (2:0), Китаю (6:0) та Філіппін (1:0). У фіналі сильнішою виявилась туркеня Серап Озчелік (7:1). В січні Крива брала участь на етапі, що проходив в Парижі, де не змогла поборотися за нагороди.

– Що не склалось на першому етапі в Парижі?

– Перший поєдинок досить добре відпрацювала. З цією ж суперницею зустрічалась минулого разу в Парижі та програла. Тут перемогла. В другому поєдинку зустрічалась з єгиптянкою. Десь трошки мені не вистачило впевненості. Вона ще вища за мене, що не характерно для нашої категорії, незручна. Я заходила на атаки, але не діставала. Мене тримали на дистанції.

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– З усіма суперницями, що зустрічались на етапі в Дубаї, бились раніше?

– Ні. Була італійка та китаянка, з якими раніше не зустрічалась. Було цікаво попрацювати з китаянкою, бо вона призерка Азійських ігор, навіть "вертушку" вдалось пробити. З іншими зустрічалась, із француженкою не раз "обмінювались" перемогами. Перемогла її завдяки зміні тактики.

– Хтось здивував із тих, що раніше бились?

– Напевно ні, француженка працювала так само… філіпінка здивувала. Ми працювали з нею в листопаді на чемпіонаті світу, і я дуже легко перемогла. А тут вона поміняла манеру ведення поєдинку, і вже було важко. Я взяла бал рукою, а в кінці пробила ногою в корпус і вона не змогла продовжити поєдинок.

– У Вас і туркені Серап Озчелік було багато зустрічей, в тому числі була перемога. Чому не вдалось цього разу її перемогти?

– Одна з причин – це суддівство. За таку техніку, що була в неї, карають або не дають бали взагалі. А їй давали бали: 2 за попадання по стегну, удар в голову на відстані майже метр, за що отримала 3 бали. Вчу дітей не нарікати на суддівство, але на цих змаганнях це вже було дуже явно.

Друга причина – я взяла перший бал, не скажу що закрилась, і дальше "напрягала", але зупинилась. Треба було більше реалізовувати свої можливості.

– Суддівство – це проблема для карате?

– Так. Зараз ввели відео повтори, що покращило ситуацію. Але, все одно, воно досить непередбачуване і важко з цим боротись. Не скажу, що мало кваліфікованих суддів. Вони просто віддають перевагу… це як політична гра. Наприклад, вибираючи між Україною і Туреччиною, судді араби віддадуть перевагу представниці останньої.

– Скільки раз можна скористатись відео повтором?

– Якщо є сумніви, то тренер піднімає карточку. Якщо підняття було виправданим, то карточку повертають і можна ще раз скористатись. Якщо він помилився, то її забирають. В Дубаї тренер в перший день змагань, коли були попередні кола, використав тричі карточку і вона була виправдана, а у фіналі карточку "спалив".

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– Це срібло з присмаком золота?

– Так, бо я вигравала 1:0. Бали, які отримувала турчанка, не зовсім заслужені. В неї не було чіткого попадання. Вона жодного балу не взяла чисто.

– 64 спортсмени – це максимум у категорії. Скільки реально бореться за нагороди?

– Конкуренція була великою. Зараз ще посилилась, після визнання карате олімпійським видом спорту. Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше. Половина точно б’ється за нагороди. В принципі, всі претендують, бо немає слабких суперниць. Кожна може перемогти.

– Трансляція змагань в Україні додала хвилювання?

– Дуже додавала. Ми з ним впорались, але це плюс ще одна відповідальність. Трансляція ще більше мотивує і стимулює, додає драйву.

– Будете брати участь у всіх етапах Прем’єр–ліги?

– Планую у всіх.

– У Вас спільний рейтинг із категорією 55 кг. Це бої з "тінями", бо на килимі Ви не зустрінетесь до Олімпіади?

– Це великий мінус. Ми отримали тільки три категорії на Олімпіаді. Тепер на одну категорію стало вдвічі більше спортсменів.

– Часто заглядаєте в рейтинг?

– Кожного місяця першого числа. Сама очки не рахую.

– ОАЕ це країна карате?

– Там провідних спортсменів немає. Просто є зали і хороші спонсори.

– Як буде відбуватись підготовка до етапу в Зальцбургу?

– Є система тренувань, яка мені підходить. Є певні вправи і напрацювання, які допомагають мені добре себе почувати на змаганнях. Ми довго налаштовували цю систему, і тепер вона дає результат. Тренування вже розпочали у вівторок, все стандартно. Найкраща підготовка – це два тренування на день. Тренуємось без вихідних.